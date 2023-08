Saipem affonda dopo emissione bond convertibile per rischio diluzione

Saipem

(Teleborsa) -, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture,dopo aver concluso il collocamento per 500 milioni di euro di. Il bond è convertibile in azioni ordinarie della società, subordinatamente all'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria dei soci, non oltre il 31 marzo 2024.calcola che tramite questo bond Saipem possail 2,5%-3,0% l'anno su 500 milioni di euro rispetto a un'obbligazione senior bullet in caso di conversione. La scadenza media del debito della società si allunga di circa un anno tramite l'emissione."Calcoliamo circa ila livello di numero di azioni", si legge in una ricerca.In discesa, che si attesta a 1,505 euro, con un, risultando di gran lunga il. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 1,487 e successiva a 1,468. Resistenza a 1,522.