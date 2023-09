illimity, Intesa abbassa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

illimity

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 8,9 euro) ilsu, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, e ha confermato laa "". Gli analisti scrivono che illimity ha registrato risultati sotto le attese nel secondo trimestre del 2023 , a causa di aggiustamenti superiori alle attese sui prestiti in sofferenza acquistati; inoltre, la crescita dei volumi è stata robusta, consumando rapidamente il capitale in eccesso.Il management ha confermato la guidance sull'utile netto per l'anno fiscale 2023, ma gli analisti prevedono incertezze nel business degli NPL che rendono laLa potenziale introduzione della proposta del governo sugli NPL "potrebbe, che sarebbe necessario affinché illimity raggiunga la guidance sull'utile netto 2023" si legge nella ricerca.Intesa Sanpaolo hadel 12% sul 2023, del 7% sul 2024 e del 2% sul 2025, su minori ricavi e maggiori costi operativi.