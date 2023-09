Lululemon alza guidance dopo trimestrale migliore delle attese

Lululemon

(Teleborsa) -, rivenditore canadese di abbigliamento sportivo e società quotata al Nasdaq, ha chiuso il secondo trimestre dell'anno fiscale 2023 (terminato l 30 luglio) conin aumento del 18% a 2,21 miliardi di dollari, o del 20% su base dollaro costante. Ilè aumentato del 19% a 479,3 milioni di dollari (+23% su base rettificata).L'è stato di 2,68 dollari, rispetto a 2,26 dollari nel secondo trimestre del 2022. L'utile per azione rettificato è stato di 2,20 dollari nel secondo trimestre del 2022.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 2,54 dollari su ricavi per 2,17 miliardi di dollari."I nostri risultati del secondo trimestre evidenziano la- ha commentato il- Sono orgoglioso di come i nostri team continuano a realizzare la nostra visione e offrono un'entusiasmante pipeline di nuovi prodotti ed esperienze a i nostri ospiti in tutto il mondo. La nostra continua capacità di guadagnare quote di mercato e di attirare nuovi clienti nel marchio illustra l'importante percorso che Lululemon ha davanti a sé".Per l', Lululemonche i ricavi netti saranno compresi tra 9,51 e 9,57 miliardi di dollari, con una crescita dal 17% al 18% (rispetto alla stima precedente compresa tra 9,44 e 9,51 miliardi di dollari), e che l'utile per azione sarà compreso tra 12,02 e 12,17 dollari per l'anno. Ciò presuppone un'aliquota fiscale di circa il 30%.