Natalità, De Molli: senza immigrati o incentivi non ci saranno più italiani in 300 anni

(Teleborsa) - Occorre scuotere le coscienze per una maggiore consapevolezza sull'inverno demografico. È il messaggio lanciato da, Managing Partner e Amministratore Delegato di The European House – Ambrosetti, nella giornata di apertura della 49esima edizione del Forum. "Se si fa una un esercizio di simulazione aritmetico, proiettando in avanti ididi oggi e tenendo a zero l'si scopre si scopre che l'ultimo essere umano italiano scomparirà dalla terra nel 2307", ha spiegato."Diventa urgente oggi mettere in campo le azioni di policy che servono sia per favorire una ripresa dellache per aprirsi a un'immigrazione legata alla, un'senza la quale non avremmo futuro", ha aggiunto."Proprio domani – ha ricordato De Molli – verranno discussi i vincoli e gli estremi di possibili. Questo è un tema drammatico: ci sono morti quotidiane come noto. Senza un accordo paneuropeo rilevante non si va da nessuna parte. Domani ci sarà il ministro degli Esteri,, il vicepresidente della Commissione Europea delegato per gli Affari esteri,, e, delegata dal presidente francese Emmanuel Macron per discutere qui a Cernobbio di questo tema".