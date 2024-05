Natalità, Sale (Fincantieri): "Il nostro obiettivo è quello di passare dalla manodopera alla testa d'opera"

(Teleborsa) - "è un progetto nato per dare un. Anche perchée da questo punto di vistache prevede il coinvolgimento di circa 90 persone, di cui alcune sono già state inserite in azienda e le altre verranno assunte entro la fine di luglio, insieme al. Questo è un progetto dove abbiamo avutodi italiani che verranno a lavorare come addetti alle costruzioni navali. Faranno della formazione anche dal punto di vista dellaperchè attraverso i robot faranno una saldatura un pò meno impegnativa rispetto al passato., ossia la persona che sia in grado di utilizzare una macchina e fare nello stesso tempo le attività di qualità per la costruzione di una nave". Lo ha detto, nel corso degli, l'importante evento che si pone l'obiettivo di affrontare le sfide demografiche che l'Italia sta vivendo, in corso, anche quest'anno, a Roma."Questo è un progetto residenziale, i ragazzi fanno della formazione insieme, sempre nel centro Elis, e verranno distribuiti nei nostri cantieri., e con la possibilità di ritornare poi anche nei cantieri vicino a casa. Questo è un obiettivo che ci siamo posti come azienda", prosegue Sale.Sulinvece, dichiara che "La natalità è una questione molto intima e personale. Per stimolare e supportare questo processoNoi abbiamo cercato di rendere sempre più flessibile, all'interno dell'azienda,, di avere deglie nello stesso tempo, anchecon le mamme o i papà che permettono di far crescere i bimbi dalla nascita fino all'adolescenza.anche per bilanciare la vita, lavoro e professione. Noi siamo interessati a continuare un percorso di questo tipo, dove. Un'azienda dove ognuno di noi può esprimere le proprie potenzialità e viene sopportato dall'azienda stessa, èperchè si cresce dal punto di vista della motivazione e dell'ingaggio", conclude.