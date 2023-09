Avio investe in T4i, spin-off di UniPadova attivo nella propulsione spaziale

Avio

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, ha siglato uncon sede a Monselice (PD), specializzata in sistemi propulsivi innovativi per applicazioni aerospaziali, per la realizzazione di unnel capitale di T4i.T4i - si legge in una nota - è stata fondata nel 2014 da un team guidato dale negli anni ha dimostrato competenza ed eccellenza nello, crescendo velocemente e lavorando a programmi ambiziosi in partnership con l'ESA, l'ASI e il CNR nonché con diverse aziende italiane e straniere tra cui la stessa Avio.L'investimento è stato realizzato tramite la sottoscrizione da parte di Avio di un, con conseguente partecipazione sociale di Avio pari alcirca delle quote di T4i, a fronte di un investimento di circa. È, inoltre, in corso la sottoscrizione di accordi commerciali e di sviluppo tecnologico finalizzati allo sviluppo di nuove tecnologie spaziali."L'operazione T4i è undel gruppo Avio nell'ambito della propulsione spaziale, in particolare nel settore dei sistemi propulsivi chimici green storable, nei sistemi propulsivi elettrici e nei thruster per il controllo di assetto", ha commentato l'"L'accordo contribuirà a migliorare l'efficacia e il time-to-market per l'introduzione di nuovi sistemi propulsivi funzionali al piano strategico, grazie alla agilità e alle competenze di T4i e alle sinergie con le infrastrutture e la visione di sistema di Avio - ha aggiunto - Rappresenta inoltre un passo ulteriore nella creazione e valorizzazione di, ma funzionali ai piani di sviluppo del gruppo".