Finanza
Avio, DWS ha una partecipazione del 5,374%
(Teleborsa) - DWS, colosso tedesco dell'asset management, ha una partecipazione del 5,374% in Avio, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione.

È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 5 dicembre 2025. La quota è classificata come "gestione discrezionale del risparmio".

Il 3 dicembre 2025 la quota era scesa al 4,561% rispetto al 5,861% comunicato il 27 novembre 2025.
