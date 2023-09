Seco, Intermonte abbassa target price e conferma Buy

Intermonte

Seco

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 7,3 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, e ha mantenuto il giudizio sul titolo a "". La revisione della raccomandazione arriva prima della diffusione dei risultati del secondo trimestre 2023 (il CdA per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale è il 12 settembre).Per ragioni di prudenza, gli analistiper l'anno fiscale 2023 per tenere conto di un rallentamento della crescita del fatturato anche nel 3Q, mentre si aspettano che i ricavi aumentino nuovamente nel 4Q. Nel complesso, hanno ridotto le ipotesi di fatturato del 6% per l'anno fiscale 2023 e del 9% in media per l'anno fiscale 24/25. Inoltre, hannorispettivamente di 90 pb e 75 pb per l'anno fiscale 2023."Seco viene scambiato a c.12.3x EV/adj. EBITDA al 2023, che incorpora uno(Advantech, Adlink a circa 20x) che consideriamoin quanto non riflette il ritmo di crescita più rapido dell'azienda - si legge nella ricerca - Mentre il mercato dei componenti ritorna gradualmente alla normalità e i tempi di consegna medi migliorano costantemente, i principali rischi al ribasso sono un peggioramento dello scenario macro che incide sui mercati finali ciclici e una trazione più lenta del previsto per CLEA, il software IoT proprietario".