ASEAN, il summit del sud-est asiatico si concentra su Myanmar e Mar cinese

(Teleborsa) - L', la più importante organizzazione intergovernativa del Sud-Est asiatico, ha accolto i leader mondiali nella capitale indonesiana Giacarta per il suo, che è dominato dalla preoccupazione per la rivalità tra Stati Uniti e Cina nella regione e per la continua crisi in Myanmar.ASEAN è la sigla di Association of South East Asian Nations, organizzazione creata allo scopo di contribuire allo sviluppo economico, sociale e culturale dei, assicurando al contempo la stabilità dell'intera regione. Ne fanno parte tutti i paesi della regione, con la sola eccezione di Timor-Leste.Il summit vede comela vicepresidente americana, il premier cinesee i leader di vari paesi partner tra cui Giappone, Corea del Sud Australia e India. Né il presidente degli Stati Uniti Joe Biden né il suo omologo cinese, Xi Jinping, parteciperanno al vertice.L'ASEAN è sotto pressione per il suo fallimento, finora, nello spingere i leader militari del Myanmar a cooperare su un piano di pace per il paese dilaniato dal conflitto. "Abbiamo condannato fermamente i, che hanno causato sofferenze prolungate tra la popolazione, crisi umanitaria e distruzione di strutture pubbliche e hanno avuto un impatto negativo sulla stabilità regionale, in particolare lungo la regione di confine", hanno detto i leader aprendo il summit."Esortiamo in particolare lee tutte le parti interessate in Myanmar a ridurre l'escalation della violenza e a fermare gli attacchi mirati contro civili, case e strutture pubbliche, come scuole, ospedali, mercati, chiese e monasteri", hanno aggiunto.In cima all'agenda rimane anche la preoccupazione del Sud-Est asiatico per le, un corridoio commerciale strategico in cui diversi paesi membri hanno rivendicazioni sovrapposte nei confronti della Cina. In agenda c'è un incontro ASEAN-Cina (e giovedì ASEAN-India), che ha comunque già negoziato un(COC) nel Mar Cinese meridionale che però non sembra rispettare.