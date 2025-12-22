Milano rafforza il dialogo Italia-Cina: focus sul Free Trade Port di Hainan

(Teleborsa) - Milano ha ospitato l’evento "", promosso dacon ilcon l’obiettivo di, progetto strategico del Governo cinese nell’ambito della politica di apertura internazionale del Paese.L’incontro, che si è tenuto lo scorso venerdì a Palazzo Clerici, ha riunitointeressate a esplorare le potenzialità del porto franco di Hainan qualeI lavori si sono aperti con iGli interventi hanno evidenziato il ruolo strategico del Free Trade Port come strumento per rafforzare le relazioni economiche tra Italia e Cina, favorendo un contesto più competitivo e aperto per le imprese internazionali."L'espansione dell'apertura della Cina, attraverso lo sviluppo del porto franco di Hainan,e per le imprese cinesi interessate a espandersi a livello globale", ha dichiarato"Questa iniziativa darà nuovo impulso alla globalizzazione economica e creerà occasioni di vantaggio reciproco per i Paesi che collaborano con la Cina"."Il mio recente viaggio a Hainan e la visita del Vicegovernatore Bateer a Milano hanno confermato quanto questa provincia rappresenti un hub strategico per innovazione, commercio e investimenti – ha spiegato-. Le aziende italianee considerare Hainan come una porta di accesso alla Cina e al Sud-est Asiatico".Nel corso dell’evento,ha illustrato le le implicazioni per i rapporti economici tra Italia e Cina, sottolineando l’importanza di nuovi hub logistici e produttivi in grado di supportare l’evoluzione degli scambi commerciali.Un momento centrale dei lavori è stato ilche ha presentato il quadro regolatorio del Free Trade Port, l’avvio dell’operatività doganale e il sistema di incentivi fiscali e agevolazioni per gli investitori esteri, con particolare riferimento ai settori ad alto valore aggiunto. È seguito l’intervento di, che ha illustrato le attività di supporto alle imprese interessate a sviluppare progetti di investimento e cooperazione industriale nella provincia di Hainan.La sessione si è conclusa con, che ha condiviso l’esperienza del gruppo e le prospettive di espansione internazionale nel contesto del mercato cinese.L’iniziativa ha confermato ilcome hub strategico per l’accesso al mercato cinese e asiatico, rafforzando il dialogo tra istituzioni e imprese sui temi della cooperazione economica bilaterale.