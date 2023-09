Intesa: tassi ufficiali BCE probabilmente fermi a settembre

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Gli analisti disi attendono che lo staff della Banca centrale europea (BCE), condi medio termine (le proiezioni sull'inflazione core dovrebbero riavvicinarsi al 2% nel 2025). I segnali più chiari di rallentamento e i progressi delle misure di inflazione dovrebbero quindialla riunione del 14 settembre, con il tasso sui depositi (DFR) che resterà al 3,75% e il tasso refi al 4,25%."L'incertezza dello scenario e il rischio che l'inflazione resti sopra il 2% anche nel 2025 giustificherebbero un- scrive in una nota Luca Mezzomo, responsabile analisi macroeconomica della Direzione Studi e Ricerche di Intesa - Le probabilità di rialzo resteranno positive e vicine al 50% alle prossime riunioni. Tutto dipenderà dalla direzione che prenderà l'economia".Se l'orientamento restrittivo si tradurrà poi in un rialzo dei tassi ufficiali, dipenderà dalla natura e dalla persistenza del rallentamento in corso, oltre che dalla conferma del sentiero di calo dell’inflazione sottostante.