Italia, indici PMI: attività edile ancora in calo ad agosto

(Teleborsa) - Il mese di2023 ha di nuovo registrato un, con cali sia dell'attività che dei nuovi ordini, secondo il rapporto S&P Global PMI. Gli acquisti sono stati quindi ridotti, mentre le pressioni sui prezzi si sono intensificate con le imprese che hanno continuato a lamentare l'impatto inflazionistico degli elevati costi energetici. Ciononostante, le aziende hanno assunto nuovo personale grazie in parte alle prospettive positive, infatti i costruttori si aspettano di beneficiare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nei prossimi mesi.L', che misura le variazioni su base mensile dell'attività totale del settore, è rimasto ad agosto al di sotto della soglia cruciale di 50 punti di non cambiamento. Con un valore di, in calo rispetto al 48 punti di luglio, l'indice ha segnalato ildell'attività. Inoltre, il mese di agosto ha segnato il più forte calo della produzione edilizia da marzo."Il settore edile italiano sta attualmente navigando in un- ha commentato, Economist presso Hamburg Commercial Bank - L'Indice HCOB PMI totale, pari a 47.7 ad agosto, non fa che confermare un'ulteriore contrazione. Questa condizione persiste da quasi un anno e le prospettive a lungo termine non sembrano molto migliori. Il programma EUNextGen, che dovrebbe fornire all'Italia 200 miliardi di euro di aiuti, è attualmente in pericolo"."Ladell'industria edile - ha aggiunto - Rispetto al mese precedente, la contrazione ha accelerato nell'edilizia residenziale e non residenziale, mentre è rallentata notevolmente nell'ingegneria civile. In generale, i clienti del settore sembrano esitare a impegnarsi in nuovi contratti a causa dell'incertezza a livello macroeconomico".