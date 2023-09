Musk chiede prestito a Space X nel periodo dell'acquisizione di Twitter

Tesla

(Teleborsa) -, Fondatore di, avrebbe chiesto unalla società aerospaziale nell'ottobre 2022, esattamente nelper una cifra di 44 miliardi di dollari. Musk è il maggior azionista di Space X, di cui controlla il 42% del capitale e quasi il 79% dei diritti di voto.Del prestito di Space X parla il in esclusiva Wall Street Journal, secondo cui Space X avrebbe approvato ildal miliardario americano. Non viene rivelato il motivo del prestito, ma dal timing dell'operazione, il quotidiano finanziario americano deduce che ladel social media.Musk avrebbe poi, nel mese di novembre, perdo in cui benderttge un pacchetto di azioni Tesla per 4 miliardi di dollari, poi seguito dalla vendita di un ulteriore pacchetto a dicembre.