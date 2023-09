Telefonica corre a Madrid: gruppo saudita STC diventa primo azionista

Telefonica

Telefonica

(Teleborsa) -, compagnia di telecomunicazioni spagnola, è in netto rialzo sulla Borsa di Madrid dopo che ieri sera è stato annunciato che il gruppo saudita, diventando così il primo azionista.La partecipazione consiste neldelle azioni di Telefonica e in strumenti finanziari che le conferiscono un altrodi cosiddetta esposizione economica alla società. STC intende assicurarsi i diritti di voto per quel 5% dopo aver ricevuto le necessarie approvazioni normative.Buona la performance di, che si attesta a 3,831 Euro, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 3,877 e successiva a 3,956. Supporto a 3,798.