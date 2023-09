Aiuti di Stato, Commissione UE approva 52,3 milioni per Leonardo

Leonardo

(Teleborsa) - Laha approvato, in conformità delle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato, unaa sostegno di, big italiano della difesa, per lo sviluppo di un modello industriale innovativo e completamente digitalizzato per la produzione e la gestione del ciclo di vita di componenti per aerostrutture complessi (il cosiddetto progetto NEMESI).L'obiettivo di questa misura èdi un nuovoda applicare al processo di produzione e assemblaggio di strutture di fusoliera per aeromobili di trasporto regionale, si legge in una nota dell'esecutivo UE.Il progetto sarà realizzato ine prevede collaborazioni con l'e con diverse imprese della regione, tra cui piccole e medie imprese. L'aiuto assume la forma di sovvenzione diretta a Leonardo, a copertura di circa il 65% dei costi ammissibili.