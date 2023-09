Euronext rafforza l'impegno e le iniziative per la sostenibilità

Euronext

(Teleborsa) -ha annunciato oggi il lancio di una serie di. Questi innovativi servizi ESG sono stati presentati durante la Sustainability Week, che ha preso il via lunedì scorso a Piazza Affari."Un cambiamento positivo efficace richiede sforzi e cooperazione tra i principali attori del mercato. Euronext può avere un impatto significativo sull'agenda europea di sostenibilità sfruttando la sua posizione distintiva nel finanziamento dell'economia reale e collegande le economie locali con i mercati dei capitali globali", ha sottolineato, amministratore delegato e presidente di Euronext.Euronext ha organizzato la sua prima Euronext Sustainability Week, un evento lanciato nel 2018 da Borsa italiana, che ha assunto ora un connotato europeo, grazie all'appartenenza di Borsa ad Gruppo Euronext. Si tratta di un'intera settimana di attività dedicate alla finanza sostenibile. Nell’arco di cinque giorni si sono tenuti circa 40 eventi esterni e interni, che combinavano conferenze, workshop e webinar, provenienti da nove diverse aree geografiche in tutta Europa e rivolti al pubblico aziendale e degli investitori, per promuovere la finanza sostenibile.Il Gruppo Euronext, inoltre,dalle fasi pre-IPO a quelle post-IPO. Per rafforzare questo supporto e fornire strumenti ESG concreti ai suoi emittenti, Euronext ha annunciato ilSi tratta diuno strumento digitale chea mostrare i loroe permetterà al gruppo Euronext di distribuire quasidiventando la prima borsa a rendere disponibili i dati non finanziari individuali dei suoi emittenti in forma standardizzata sul suo sito web.La società-mercato ha annunciato la creazione di una: l’indice Euronext Biodiversity Enablers, costruito in collaborazione con, che evidenzia l'impatto positivo che le aziende possono avere sulla biodiversità e misura la doppia valutazione della materialità delle aziende di tutto il mondo. L’indice fa leva su: un punteggio dialla dipendenza che identifica le aziende che hanno ricavi altamente dipendenti legati agli ecosistemi della biodiversità e unsulla biodiversità che identifica le aziende che dimostrano le migliori pratiche in materia di biodiversità e impatti ambientali. Le società che compongono l'indice sono selezionate dall'universo “Euronext World Index”.Poiché i fattori ESG diventano sempre più un fattore chiave nel processo decisionale sugli investimenti,garantendo che la prossima generazione di società quotate sia ben preparata ad abbracciare pratiche commerciali responsabili e sostenibili. Un impegno che inizia dai programmi formativi pre-IPO e dalla nuova “Guida pre-IPO ESG”.Euronext ha anche annunciato oggi ilche mira a promuovere il sostegno alle comunità locali sostenibili e ai progetti implementati in tutta Europa nei settori dell’alfabetizzazione finanziaria, della diversità e dell’inclusione e delle risorse marine. La sua ambizione è quella di fungere da ombrello che comprenda il sostegno filantropico ed educativo di Euronext attraverso finanziamenti e iniziative dedicate al volontariato, per dare potere ai giovani, promuovere la sostenibilità e rafforzare i nostri legami con le comunità locali.