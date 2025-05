ELITE (Euronext), entrano 24 nuove società italiane. Fatturato aggregato di 1,7 miliardi

Euronext

(Teleborsa) -, l'ecosistema diche aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici, ha. Le aziendeper l'economia del nostro Paese: dalla mobilità alle costruzioni, dall'automotive all'interior design, passando per i prodotti per la persona, il food, la tecnologia per il ciclismo, il fitness, il turismo, l'entertainment e la mangimistica. Le società hanno un fatturato aggregato di circa €1,7 miliardi e impiegano oltre 11 mila dipendenti. Tra i diversi partner che hanno contribuito all'ingresso delle 24 aziende in ELITE ci sono: Cassa Padana e Cherry Bay Capital Group.ELITE ha anche annunciato il, una nuova iniziativa lanciata da Euronext. Il Growth Hub sarà un polo europeo pensato per sostenere lo sviluppo della supply-chain delle aziende attive nei settori aerospaziale e della difesa coinvolgendo i capi filiera in tutta Europa. Sulla base dell'esperienza maturata grazie alla partnership con Leonardo, ELITE metterà a disposizione, attraverso l'Hub, strumenti e competenze per promuovere la crescita delle imprese, facilitare l'accesso a risorse finanziarie, migliorare la gestione aziendale e supportare l'aumento della capacità produttiva per sostenere le sfide future del settore., anno del lancio di ELITE, sono state selezionate e ammesse oltre 2.400 aziende, di cui oltre 1.800 in Europa continentale, con un fatturato complessivo di 180 miliardi di euro e con un impatto sull'impiego di oltre 547.000 dipendenti. Ad oggi, grazie al supporto diretto di ELITE, oltre 260 aziende hanno raccolto circa 1 miliardo di euro attraverso i Basket Bond, 72 società si sono quotate raccogliendo 4 miliardi, 204 imprese hanno emesso 320 obbligazioni raccogliendo 3,6 miliardi e 660 aziende hanno gestito più di 2000 operazioni di M&A."Siamo orgogliosi di accogliere nella nostra community 24 nuove aziende italiane, protagoniste di eccellenza, visione e capacità di innovare - ha commentatodi ELITE - Ogni nuova classe rappresenta un passo concreto nel nostro impegno a fianco delle imprese che accompagniamo in un percorso di crescita potenziando competenze, relazioni strategiche e accesso al capitale. ELITE nasce per essere un ecosistema aperto e dinamico, capace di connettere imprenditori, investitori, advisor e istituzioni in un'alleanza per la crescita dell'economia reale del Paese".Le 24 società: ACPV ARCHITECTS, Autoscout24 Italia, Ballsystem, BCN Concerie, CAMINITI COSTRUZIONI, Capoferri Serramenti, Cartiere Carrara, Cms, CONTI WEJ, COPERTECH, CORRADI MANGIMI, Elite, FITNESS INVESTMENT, ITALMESH, LimoLane, Lux Entertainment, MARNI GROUP, Nitesco International, OFAR, Roncalli Viaggi di Oroviaggi, Serenissima Ristorazione, SISTEC, Sottolestelle, UPGRADING SERVICES.