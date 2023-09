Generali Investments lancia SGR per infrastrutture energetiche sostenibili

Generali

(Teleborsa) -ha, joint venture strategica focalizzata su investimenti in equity in progetti infrastrutturali greenfield legati alla transizione energetica.Sosteneo - si legge in una nota - è una partnership tra Generali Investments Holding eddell'energia pulita e della gestione dei fondi con decenni di esperienza in questa asset class a livello globale: Umberto Tamburrino, Ivor Frischknecht, Chris Twomey e Chris Deves.Sosteneo intende offrire ai clienti l'accesso a questa opportunità di mercato tramitefinalizzati alla produzione di energia pulita, come il solare e l'eolico, ed a permetterne l’utilizzo, come gli impianti di stoccaggio e le reti di trasmissione elettrica. La società intende inoltre collaborare con la propria rete di partner industriali per fornire soluzioni su misura volte a ridurre le emissioni e/o migliorare l'efficienza per le grandi utenze energetiche.detiene unain Sosteneo ed i soci detengono il restante capitale. La SGR opera principalmente in Europa e Asia-Pacifico ed ha avviato la propria operatività con un team in Italia (Milano) e in Australia (Sydney). La governance si avvale di un CdA presieduto dal Professor Stefano Caselli, Dean della SDA Bocconi School of Management, e annovera al suo interno profili distintivi nel panorama finanziario internazionale."Sosteneo si inserisce perfettamente nel nostro, portando competenze senza eguali in un settore strategico per la transizione energetica globale come l'equity investing nelle infrastrutture - ha commentato, CEO diAsset & Wealth Management - Con Sosteneo, portiamo avanti concretamente il nostro impegno per supportare la crescita sostenibile in Europa ed oltre, finanziando progetti infrastrutturali essenziali per accelerare il percorso verso la carbon neutrality e per garantire una più ampia disponibilità di energia pulita. Allo stesso tempo, sono orgoglioso di rafforzare la nostra offerta di soluzioni di investimento in real asset con capacità di investimento ancora più orientate ai criteri ESG".