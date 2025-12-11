Generali, stop alle trattative con Natixis: non sussistono le condizioni

Generali

(Teleborsa) - L'italianae la francesehannoper la creazione di una joint venture tra le rispettive attività di asset management, concludendo che "per raggiungere un accordo definitivo".Ciò nonostante "negli ultimi mesi il lavoro svolto insieme abbiadi una partnership", si legge in una nota. "Entrambi i gruppi mantengono il loro impegno per lo sviluppo di un'industria finanziaria dinamica, guidata da campioni europei competitivi a livello globale che contribuiscano al successo economico della regione", viene aggiunto.La firma di un Memorandum d'Intesa (MoU) non vincolante era stata annunciata il. La nuova società avrebbe messo assieme le attività di asset management facenti capo, rispettivamente, a Generali Investments Holding e a Natixis IM, portando alla creazione di un operatore globale da 1.900 miliardi di euro di masse gestite, al nono posto a livello mondiale e leader nell'asset management in Europa con 4,1 miliardi di euro di ricavi. La società risultante dall'aggregazione sarebbe stata controllata in modo condiviso dalle due istituzioni finanziarie - ciascuna con una quota del 50% - operando con una struttura di governance congiunta e secondo criteri paritetici di rappresentanza e controllo.L'accordo, secondo quanto emerso in queste settimane da vari resoconti di stampa, ha incontrato l', la holding Delfin della famiglia Del Vecchio, e l'imprenditore romano delle costruzioni Francesco Gaetano Caltagirone.