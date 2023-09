Conftrasporto, Uggè: bene il blocco del divieto Euro 5 in Piemonte ma i problemi non sono finiti

(Teleborsa) - La Fai,aderente a, plaude allo stop al blocco dei veicoliin, e punta il dito contro le misure previste dall’Europa per abbattere l’inquinamento atmosferico. “Ci teniamo tutti ad avere un’aria più pulita, ma contemporaneamente alla sostenibilità ambientale bisogna pensare a quella economica e sociale - spiega il presidente Fai- Il Parlamento Europeo sta discutendo della qualità dell’aria, misura che, se approvata, così come è stata scritta, decimerà le imprese di servizi, soprattutto nelle Regioni del Nord Italia come la Lombardia”.“Ci sono poi i- prosegue Uggè – Mi riferisco alla recente normativa suldei veicoli provenienti da altri Paesi della Comunità. Non si discute la norma, ma la possibilità che viene data di poter far percorrere le strade italiane ed europee da automezzi di vecchia generazione presi a noleggio. Ci voleva tanto ad introdurre il limite deglianche per queste attività o si vogliono adottare due pesi e due misure?”.Di qui l’appello a: “Si faccia portavoce a Bruxelles della necessità di ascoltare le associazioni di categoria che forse potrebbero aiutare i legislatori EU a prendere decisioni più consone: una volta distrutte le imprese sarebbe difficile rimetterle in piedi”, conclude il presidente Fai.