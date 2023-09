Goldman Sachs pianifica nuovi tagli al personale

Goldman Sachs

(Teleborsa) -, dopo aver già ridotto la sua forza lavoro del 6,5% a gennaio, equivalente a circa 3.200 posizioni. E' quanto riferisce il Financial Times, segnalando che questa volta i licenziamenti dovrebbero riguardare, ed aver luogoIl tagliodalla banca d'affari, che era solita annualmente tagliare fra l'1% ed il 5% della sua forza lavoro per ragioni di performance, ma aveva sospeso tale pratica durante la pandemia s sino allo scorso anno. Saranno innanzituttoMotivi di efficienza dunque per Goldman, che ha accusato una riduzione dell'utile del 35% nel primo semestre di quest'anno, condizionata dal rallentamento nella divisione di investment banking e dalle perdite incassate nella divisione consumer banking.