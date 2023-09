Intermonte, utile semestrale in calo a 1,1 milioni. Atteso dividendo stabile

Intermonte Partners SIM

(Teleborsa) -, investment bank indipendente quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il2023 con undi 1,1 milioni di euro, in calo del 73,9% rispetto al primo semestre 2022, a causa di quello che descrive come "un contesto di mercato estremamente difficile per il settore di riferimento".si sono assestati a 14,8 milioni di euro (-30,4% YoY), con la divisione Sales & Trading (S&T) che rappresenta il 41% dei ricavi totali, la divisione Investment Banking (IB) il 25%, la divisione Global Markets (GM) il 22% e la Divisione Digitale & Advisory (DD&A) il 12% dei ricavi totali."Nel primo semestre del 2023 Intermonte ha consolidato il proprio posizionamento competitivo nonostante unsui mercati di riferimento e ha ulteriormente rafforzato la solidità patrimoniale del gruppo, tra le più alte nel settore finanziario (IFR ratio > 548%) - ha commentato l'- La chiusura di importanti operazioni dell'IB e un recupero delle attività di mercato, in particolare GM, tra luglio ed agosto hanno portato il gruppo ad evidenziare un forte recupero dei ricavi nella prima parte del secondo semestre"."Inoltre, la DD&A, che si rivolge a piattaforme retail, aziende e a promotori finanziari, ha mantenuto una crescita costante nel primo semestre - ha aggiunto - La forte pipeline sull'IB, il posizionamento di mercato nelle aree S&T e GM e le prospettive della DD&A ci rendonodei ricavi annuali rispetto al primo semestre. La forte solidità patrimoniale ci consente di continuare a sostenere una generosa politica di dividendi a favore dei nostri azionisti".Intermonte prevede la distribuzione di unin linea con quello dello scorso anno, salvo un ulteriore forte deterioramento dello scenario macro e di mercato.Grazie ad un recupero generalizzato, ievidenziano un miglioramento rispetto al trend del primo semestre. Nel bimestre luglio-agosto i ricavi sono cresciuti del 50% YoY, con i primi otto mesi dell’anno che riducono il calo al 15% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, grazie ad un recupero di tutte le aree, in particolare Investment Banking e Global Markets.