Unipol, al via oggi i programmi di acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) -ha comunicato che,, prenderannodie diGli acquisti avranno ad oggetto complessivamente undidestinate all'attuazione dei piani di compensi basati su strumenti finanziari, del tipo performance share e che prevedono l’assegnazione di azioni a favore dei Dirigenti di Unipol e di UnipolSai nel prossimo mese di gennaio 2024.Il Programma di Unipol ha ad oggetto l’acquisto di un numerodi, per un periodo massimo di 18 mesi e per un limite di spesa pari adIl Programma di UnipolSai ha ad oggetto l'acquisto di un numerodi, per un periodo massimo di 18 mesi e per un limite di spesa pari aAll'11 settembre 2023, Unipol detiene complessivamente 343.678 azioni proprie ordinarie (pari a circa lo 0,048% del capitale sociale), di cui 141.014 indirettamente tramite le società controllate.A Piazza Affari, oggi, moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,78%.