Campari annuncia ritiro Bob Kunze-Concewitz. Fantacchiotti Deputy Ceo

Campari Group

(Teleborsa) -, da 18 anni in azienda e da 16 anni alla guida in qualità del Gruppo in qualità di Ceo. Le sue dimissioni saranno formalizzate dall'Assemblea degli Azionisti del 11 aprile 2024.In conformità al processo di pianificazione della successione, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, ha selezionato, Managing Director Business Unit Asia- Pacific, come. Per garantire un passaggio di consegne fluido, ordinato e graduale, Matteo è stato nominato, mentre è previsto che, dopo il ritiro,della Società."In questo periodo, il contributo di Bob a Campari è stato senza pari - sottolinea l'azienda in una nota - avendo egli fatto crescere l'azienda circa 3 volte in termini di vendite nette e redditività, grazie a una combinazione di crescita organica ed esterna, con 27 acquisizioni dal 2007, per un investimento complessivo di 3 miliardi". Il manager ha inoltre costruito "un leadership team forte, coeso e altamente motivato, composto da top manager provenienti da aziende leader del largo consumo, con una profonda esperienza nel settore, acume strategico e forti competenze operative"."Sotto la guida di Bob - prosegue ancora l'azienda - il Gruppo ha progettato e implementato con successo un modello scalabile di sistemi e processi, grazie al quale è oggi pronto a perseguire e integrare nuove opportunità di M&A. Da maggio 2007, la capitalizzazione di mercato è aumentata di oltre 6 volte fino a raggiungere oggi 13,8 miliardi, generando un valore eccezionale per gli azionisti, con un TSR (Total Shareholder Return) del 13% annualizzato"."Guidare Campari Group è stato un onore, il percorso professionale più emozionante della mia carriera. Abbiamo raggiunto risultati straordinari, di cui sono estremamente orgoglioso, ma nessuno di questi sarebbe stato possibile senza il contributo straordinario, la passione e l’impegno di tutti i Camparisti nel mondo", ha confermato il Ceo uscente, che conta suDopo il ritiro. A oggi Bob Kunze-Concewitzordinarie Campari.Il neo nominato. Sotto la sua guida, questa regione strategica si è sviluppata con successo grazie al potenziamento della route-to-market del Gruppo in Asia, tramite l'internalizzazione della distribuzione diretta in mercati chiave come Corea del Sud, Giappone, Nuova Zelanda e India, in combinazione con la creazione di un forte hub regionale a Singapore, nonché un focus sul portafoglio di marchi premium e ultra-premium, rivolti a high net worth individual in tutta la regione., Deputy CEO, si è detto "onorato e orgoglioso della nomina. Bob lascia Campari Group in una posizione fenomenale. Gli straordinari risultati ottenuti dal Gruppo sotto la leadership visionaria di Bob sono per me fonte di ispirazione per continuare questo viaggio, facendo leva sulla nostra comprovata strategia di crescita, in continuità con il passato, combinando una forte attività di brand building con acquisizioni finalizzate alla generazione di valore"."Nel corso del suo mandato, Bob ha guidato la nostra azienda facendole raggiungere risultati straordinari, rendendo Campari Group un gioiello globale nel settore degli spirit. La sua grande passione e dedizione sono state determinanti anche per creare un team globale di Camparisti dal talento unico, e lascia il Gruppo in una posizione ideale per cogliere le future opportunità di crescita", ha dichiarato, Presidente del Gruppo dal 1994 e rappresentante degli azionisti di maggioranza tramite Lagfin,