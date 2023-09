SECO chiude 1° semestre in forte crescita con utile adjusted a 12,6 milioni

Gruppo SECO

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre con undi euro, con un irispetto agli 8,6 milioni di euro del primo semestre 2022.Il Gruppo ha registrato untutte le principali aree geografiche per un valore complessivo dirispetto ai 94,1 milioni di euro del 2022. Tale incremento è legato ad una significativa crescita dei volumi di vendita in tutte le aree di presenza (EMEA, USA e APAC).pari a 26,5 milioni, risultarispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente., Amministratore Delegato di SECO, ha dichiarato che questi risultati " rappresentano un segnale della bontà della nostra strategia: nonostante un complesso contesto macroeconomico, il nostro business continua a crescere, grazie alla robusta richiesta di digitalizzazione da parte delle aziende".adjusted passa da un debito netto pari a 118,8 milioni al 31 dicembre 2022 ad un debito netto pari a 60,2 milioni al 30 giugno 2023 per effetto dell'aumento di capitale per complessivi 65 milioni effettuato da 7-Industries B.V..Quanto all'outlook, il management si dice "fiducioso sulle prospettive per l’intero anno 2023" e ritiene di poter proseguire nei prossimi trimestri "un significativo trend di crescita organica e una robusta marginalità, anche grazie a una struttura di capitale con recuperata flessibilità".