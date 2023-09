SACE apre la nuova Casa delle imprese a Belgrado rafforzando la rete all'estero

(Teleborsa) -, presso la Camera di Commercio Italo-Serba, con il supporto dell’Ambasciata d’Italia a Belgrado. Presenti alla cerimonia l’Amministratore Delegato di SACE, il Ministro delle Imprese e del Made in Italyl’Ambasciatore italiano a Belgrado, il Ministro per il Commercio serbo, il Presidente della Camera di Commercio Italo-Serbae la Chief International Business Officer di SACEL’obiettivo della sede SACE di Belgrado è quello diaffiancando le imprese che già esportanoe fornendo alle aziende che vogliono raggiungere questi mercati tutti gli strumenti, l’esperienza e le competenze di SACE sui mercati esteri.SACE,italiano specializzato nelin Italia e nel mondo, con l'apertura della nuova sede di Belgrado,nel mondo, che si affianca alla capillare presenza sul territorio nazionale.Larappresenta uned un punto di riferimento per le imprese italiane che operano nei Balcani. Glitra i due Paesi hannodi euro soprattutto in settori come quello della transizione energetica, delle infrastrutture e dell’agritech. Settori che sono anche stati al centro anche delrealizzato lo scorso marzo, che ha contato sulla partecipazione di oltre 150 aziende italiane e più di 250 imprese serbe e nel corso del quale sono stati organizzati più di 450 incontri B2B e firmati 13 accordi."L’apertura del nuovo ufficio di SACE è il risultato dell’impegno costante del Gruppo, in linea con la nostra missione, per accompagnare le imprese che vogliono prendere la via dell’internazionalizzazione e accedere a nuovi mercati. Lo facciamo attraverso un network di relazioni, conoscenze e strumenti assicurativo-finanziari e grazie ad una rete interazionale che da oggi si arricchisce della nuova sede di Belgrado", ha dichiarato, Amministratore Delegato di SACE."La Serbia rappresenta una priorità del Governo italiano, non solo per gli importanti interessi economico-commerciali", ha dichiarato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, aggiungendo "le imprese italiane stanno facendo molto bene in questo vivace e giovane tessuto imprenditoriale: oltreo con quota di partecipazione italiana, che danno, senza contare l’indotto. L’Italia in questo Paese significa, il secondo investitore dopo la Germania per numero e valore dei progetti"."Come annunciato dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, l’obiettivo dell’Italia è rinnovare la nostra presenza imprenditoriale in Serbia, puntando su settori innovativi ad alto contenuto tecnologico e dotandoci di adeguati strumenti finanziari. Con l’apertura del desk SACE, il Sistema Italia in Serbia potrà contare su un nuovo attore che contribuirà a dare ulteriore slancio al partenariato economico tra Roma e Belgrado", ha dichiarato l’Ambasciatore d’Italia in Serbia"L'arrivo della SACE in Serbia è accolto con grande entusiasmo, poiché siamo convinti che contribuirà significativamente a rafforzare le relazioni commerciali tra i due paesi e a promuovere ulteriori iniziative per la crescita economica. La presenza di aziende italiane in Serbia è già un pilastro importante, ma vi è ancora un vasto potenziale di sviluppo", ha dichiarato il Presidente della Camera di Commercio Italo-Serba