Tassa extraprofitti banche, BCE critica: chiesta analisi, ecco perchè

(Teleborsa) - La tassa straordinariadi favorire la frammentazione del sistema bancario rispetto al resto dell'Ue e di aumentare i costi per attirare nuovo capitale.Lo indica la BCE nel parere pubblicato oggi rispetto al provvedimento approntato dal, notificato alla stessa istituzione lo scorso 11 agosto. La Bce raccomandasu questa misura, per garantire che l'impostaenti creditizi di costituire solide basi patrimoniali e di effettuare adeguati accantonamenti", per eventuali futuri deterioramenti del credito. Inoltre la Bce richiede che al fine di valutare l'applicazione dell'imposta dal punto di vista della stabilità finanziaria il decreto venga "accompagnato da un'analisi approfondita delle potenziali conseguenze negative per il settore bancario", con in particolare uno studio sull'impatto sulla redditività a lungo termine, sulla base patrimoniale, sull'accesso ai finanziamenti e sulla concessione di nuovi prestiti, sulle condizioni di concorrenza sul mercato e sul mercato delle liquidità.chiede poi di chiarire la nozione di "attività totali" rispetto al "perimetro" delle banche e quale sarebbe il trattamento degli enti creditizi in cui siano avvenute fusioni e acquisizioni durante il periodo di stima per il calcolo dell'imposta. La Bce ricorda di essere "competente a formulare un parere in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea" sulle disposizioni applicabili agli istituti finanziari "nella misura in cui esse incidono in maniera significativa sulla stabilità degli istituti e dei mercati finanziari e sui compiti della Bce relativi alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi". E di aver adottato di recente un parere su iniziative simili da parte della Spagna e della Lituania, che in entrambi casi ha analizzato dal punto di vista della politica monetaria, della stabilità finanziaria ed è la vigilanza prudenziale sulle banche. Il