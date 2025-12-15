L'Ecopillola di Andrea Ferretti - L' oro degli italiani

(Teleborsa) - Lon atto sulla proprietà e disponibilità delleè il tema dell'ultima, che mette i luce i danni collaterali causati da questo scontro, dopo tutti gli sforzi. fatti per migliorare lo standing internazionale del paese, che ha un debito pubblico enorme di 3.000 miliardi di euro.Attualmente le riserve in oro italiane ammontano a circa, per un controvalore di circa. Si tratta di un dato significativo, in quanto l'Italia è ilpossessore di riserve auree, preceduta solamente dagli, che hanno 8.100 tonnellate di oro, e dalla, che ne ha 3.350 tonnellate. Più in generale, attualmente il 20% delle riserve delle banche centrali è costituito appunto da oro ed il 46% da dollari.Nel bel mezzo dell'approvazione dell'attuale Legge di Bilancio, tutto ad un tratto è comparso unche ci ha ricordato che le riserve aure, gestite e detenute dalla Banca d'Italia, appartengono allo Stato nel nome del Popolo italiano. Qui ilproblemino è che l'emendamento convive male con il fatto che, da una parte le riserve rientrano nel, e dall'altra con il fatto cheprevedono che la Banca d'Italia abbia ilsu queste riserve e le gestisca in assoluta indipendenza, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal sistema europeo delle banche centrali.A questo punto, la Banca d'Italia, la BCE, un ottimo numero di cancellerie e qualche milione di possessori di BTP italiani e stranierisi sono banalmente chiesti:Qui bisogna fare una scelta: o si è voluto semplicementedegli italiani sulle riserve auree, ben consci però che questa riaffermazione non fosse in grado minimamente di incidere sul possesso e la gestione delle 2.450 tonnellate di oro, e allora l'emendamento appare sinceramente piuttosto inutile. Oppure si è volutoe della BCE nella gestione delle riserve auree, riaffermando così il primato della politica. E allora, in questo caso, l'emendamento appare addirittura, specialmente per come è stato percepito sul fronte internazionale. Infatti, la dicitura incriminata sembra marciare in direzione diametralmente opposta rispetto a tutti gli sforzi fatti da questo governo perquellaindispensabile in un Paese che ha oltre 3.000 miliardi di debito pubblico. E dispiace che proprio oggi che spread, rating, investitori esteri e dati di bilancio testimoniano con chiarezza gli ottimi risultati raggiunti, si inciampi in queste situazioni che finiscono solo per alimentare sul fronte esterno incertezza, diffidenza ed ingiustificati allarmismi.Ciò detto, unasi troverà senz'altro e passerà per un, pur ribadendo pienamente il ruolo attribuito dai Trattati alla Banca d'Italia e dal sistema europeo delle banche centrali. Personalmente, più che essere preoccupato dalla proprietà morale delle nostre riserve auree, mi preoccuperei piuttosto del fatto chei, nei forzieri dell'instabile Trump. Ma di questo parleremo a gennaio.