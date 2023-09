Terna corre con Buy di SocGen che alza TP a 9,10 euro

Terna

(Teleborsa) - Ottima seduta per, che mostra un rialzo dell'1,17% in Borsa. In un rapporto sulle utilities Societe Generale ha rialzato il target price di Terna da 8,50 a 9,10 euro per azione, confermando una raccomandazione "Buy". Nel motivare la decisione, la banca d'affari ha fatto riferimento alla crescita della RAB, superiore ai competitor ed alla visibilità della crescita a lungo termine,Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'rispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 7,841 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 7,653. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 8,029.