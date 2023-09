Bankitalia, a luglio debito pubblico sale a 2858,6 miliardi

(Teleborsa) - A luglio ilè aumentato di 10,4 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a. Lo rende noto la. L'aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (26,6 miliardi, a 68,4) e l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio (0,5 miliardi) hanno più che compensato l'avanzo di cassa delle Amministrazioni pubbliche (16,7 miliardi).Ilè aumentato di 11,3 miliardi, mentre quello delleè diminuito di 0,9 miliardi. Ilè rimasto invece sostanzialmente stabile.Laè rimasta stabile a 7,7 anni. Laè diminuita al 25,2 per cento (dal 25,4 per cento del mese precedente), mentre a giugno (ultimo mese per cui questo dato è disponibile) quelle detenute dai non residenti e dagli altri residenti (principalmente famiglie e imprese non finanziarie) sono leggermente aumentate, collocandosi rispettivamente al 26,9 e all'11,8 per cento.A luglio lesono state pari a 66 miliardi, in aumento del 12,6 per cento (7,4 miliardi) rispetto al corrispondente mese del 2022. Nei primi sette mesi del 2023 le entrate tributarie sono state pari a 297,4 miliardi, in aumento del 7,5 per cento (20,6 miliardi) rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.