Nuova sede AEA e 10 milioni da Ryanair per formare 1.000 tecnici manutentori aeronautici

Ryanair

(Teleborsa) - L’accademia di formazione aeronautica- Aircraft Engineering Academy, il primo centro per la formazione dicambia sede e si sposta nel comune diattiguo all’aeroporto di Bergamo.La nuova dislocazione permette diaeronautica gestito da, presente sull’aeroporto di Bergamo conche rappresenta la più importante base manutentiva del sud Europa a supporto della compagnia aereaLa nuova struttura di AEA dispone diper le esercitazioni pratiche, garantendo la presenza contemporanea diprogrammato per sostenere il progetto della nuova sede di AEA, che ha voluto rappresentare, laaltamente qualificati nel settore dell’aviazione civile. A questo si aggiungedi euro in AEA annunciato da Ryanair per lamanutentori.Alla inaugurazione della nuova sede AEA hanno partecipato, tra gli altri, il direttore generale di Enac,, e il presidente di SACBO,"Nel settore aeronautico i percorsi formativi sono fondamentali e irrinunciabili - ha detto Quaranta - In questo senso, AEA risponde al 100% alle esigenze del settore aeronautico, considerando che al 2040 è previsto il 50% di voli in più, con conseguente bisogno di personale tecnico altamente specializzato". Per Giovanni Sanga viene a crearsi un polo specializzato nella manutenzione aeronautica che fa riferimento all’aeroporto di Bergamo, che genera ulteriore valore e occupazione.