RedFish, assemblea approva emissione di strumenti finanziari partecipativi per 20 milioni di euro

(Teleborsa) - L'di(RFLTC), holding di partecipazioni industriali quotata su Euronext Growth Milan, ha deliberato di. Il mandato degli stessi scadrà assieme agli amministratori in carica e dunque in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2026.Via libera dai soci anche all'emissione di massimi 20 milioni didenominati "Strumenti Finanziari Partecipativi Convertendo Project COLOR" (SFP) a fronte di un apporto in denaro di 1 euro per ogni SFP e pertanto per un, da offrire in opzione ai soci e successivamente anche a terzi nuovi investitori con trattativa privata, attribuendo al CdA il potere di determinare il rapporto tra gli SFP di nuova emissione e il diritto di opzione (non negoziabile) spettante a ciascun portatore di azioni (in proporzione alle azioni possedute), e quindi il rapporto al quale esercitare il diritto di opzione.Infine, l'assemblea ha deliberato di, per effetto ed a servizio dell'emissione dei suddetti SFP Convertendo, in via scindibile,ildi massimi 20 milioni di euro mediante emissione di massime numero 20 milioni nuove azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie oggetto di quotazione sulla, da riservare esclusivamente ed irrevocabilmente ai titolari di SFP in sede di conversione obbligatoria secondo il rapporto di conversione.