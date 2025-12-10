Cardinal Infrastructure Group raccoglie 241,5 milioni di dollari nell'IPO sul Nasdaq

(Teleborsa) -, una delle società di servizi infrastrutturali chiavi in ??mano a più rapida crescita nel sud degli Stati Uniti, hadi 11.500.000 azioni ordinarie di Classe A a 21,00 dollari per azione, per un ricavo lordo totale di circa 241,5 milioni di dollari, al netto di commissioni e altre spese di offerta. Cardinal Group ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di un massimo di ulteriori 1.725.000 azioni ordinarie di Classe A al prezzo di offerta pubblica iniziale.Le azioni di Cardinal Group inizieranno a essere negoziate suloggi, 10 dicembre 2025, con il simbolo "CDNL". Stifel e William Blair agiscono in qualità di joint book-running manager. D.A. Davidson & Co. agisce in qualità di lead manager per l'offerta.Con sede a Raleigh, nella, Cardinal Group offre una gamma completa di servizi infrastrutturali che supportano la pianificazione, la preparazione, l'installazione e lo sviluppo di progetti infrastrutturali residenziali, commerciali, industriali, municipali e statali, principalmente attraverso team e attrezzature interni, riducendo significativamente la necessità di esternalizzazioni o subappaltatori.