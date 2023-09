Italgas, l'AD Paolo Gallo al Private Sector Forum dell'ONU

Italgas,

(Teleborsa) -, partecipa oggi a New York al “Private Sector Forum”, l’evento annuale organizzato dal Global Compact delle Nazioni Unite in occasione del primo giorno dell'Assemblea Generale d’Alto Livello dell'ONU, in concomitanza con il Vertice sugli SDG 2023.I lavori, organizzati allo scopo di favorire il confronto tra imprese private, sono concentrati sulle più efficaci modalità di collaborazione pubblico-privato per accelerare il raggiungimento dei target dell'Agenda 2030 e su come gli investimenti possano liberare gli importanti contributi delle aziende private per il raggiungimento degli SDGs.Il Forum, inoltre, incoraggia le società partecipanti ad accelerare il raggiungimento dei target previsti nelle cinque aree sistemiche quali l’uguaglianza di genere, le azioni per il clima e per l’acqua, la finanza sostenibile, il salario di sussistenza.“Un importante momento di approfondimento e riflessione – ha commentato l’AD Italgas, Paolo Gallo – e un’occasione per misurare il grado di maturazione delle politiche messe in campo da Italgas in materia di SDGs che in questi anni ci hanno permesso di raggiungere risultati significativi in termini di riduzione delle emissioni climalteranti, efficientamento energetico e parità di genere. Questi confronti confermano l'importanza del lavoro svolto e la validità del percorso che abbiamo intrapreso per continuare a contribuire all'obiettivo di un'economia net zero e alla realizzazione di un mondo migliore”.