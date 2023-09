Forum Enpaia, Pichetto Fratin: "agricoltura settore produttivo importante per il Paese con contributo al PIL rilevante"

(Teleborsa) - Ruolo dell'" che si è tenuto oggi a Villa Aurelia, a Roma. L'evento ha permesso al contempo di osservare il valore che le casse previdenziali rappresentano per la sua crescita e per il suo rilancio, grazie ad investimenti mirati verso la sostenibilità e la transizione green.Scenari e prospettive sono state analizzate da rappresentanti delle istituzioni ed addetti ai lavori del settore. Tra i molti interventi anche quello diche nel suo discorso ha voluto sottolineare come l'agricoltura sia "un settore produttivo importante del nostro Paese con un contributo al PIL molto rilevante e con un'occupazione altamente qualificata". Passaggio ribadito con forza anche nell'intervista rilasciata ai microfoni di Teleborsa."La strategia è quella della modernizzazione, è quella di fare uso delle più moderne tecnologie sia nella proprio nella strumentazione nella coltivazione e creare le condizioni per avere minori emissione o comunque riuscire a trattare quelli che sono i residui della lavorazione o comunque degli allevamenti in particolare, nel modo opportuno per evitare emissioni"."La linea è quella di andare avanti e rimanere parte integrante sul fronte della ricerca, sul fronte della sperimentazione nell'obiettivo di essere pronti per la valutazione rispetto a quello che sarà il nucleare di quarta generazione"."Deve essere un driver di crescita importante, deve essere, anzi è un'opportunità per essere migliore degli altri e quindi fare un qualcosa di vanto e non e non di difesa"."Beh è già protagonista perché è un settore produttivo importante del nostro paese con un contributo al PIL di quelli rilevantissime e naturalmente con un'occupazione altamente qualificata ma che si stanno sempre più qualificando, pertanto può essere davvero un veicolo che caratterizza, lo è già, e ancor di più, un veicolo che caratterizza il nostro paese".