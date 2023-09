KME Group, mandaot a vertici per convocazione assemblea su fusione

KME Group

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha deliberato di conferireal Presidente esecutivoe al Vice Presidente esecutivodi convocare, entro il 29 febbraio 2024,per deliberare in merito allaLa proposta disi inserisce nel contesto dellein corso sulle proprie azioni ordinarie, di risparmio e “Warrant KME Group S.p.A. 2021 – 2024”. Il periodo di adesione alle Offerte termina il 25 settembre 2023Nle frattempo, lLa società infatti ha già avviato il necessarioe le relative attività propedeutiche ai fini della Fusionead esito delle Offerte,per il delisting e, quindi, anche nel caso di mancato avveramento e mancata rinuncia alle condizioni di efficacia delle Offerte, con conseguente inefficacia delle stesse.Come rappresentato nel Documento di Offerta,ad esito delle Offerteper il delisting, l’Emittente – in linea con le motivazioni e gli obiettivi delle Offerte – intende. Pertanto, nel caso in cui, ad esito delle Offerte, non sia già intervenuto il delisting dell’Emittente, ai titolari di azioni ordinarie e ai titolari di azioni di risparmio della Società che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione spetterà in ogni caso il diritto di recesso.La Fusione rimane soggetta in ogni caso all’approvazione da parte dei competenti organi sociali dell’Emittente e di KMH.