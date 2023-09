Brillante il comparto telecomunicazioni in Italia (+1,98%), andamento sostenuto per Telecom Italia

indice del settore telecomunicazioni

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

listino principale

Telecom Italia

Inwit

Giglio

(Teleborsa) - Preme sull'acceleratore l', mentre mostra un andamento in lieve rialzo dell'Ilha aperto a quota 10.022, con un salto di 198,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Cresce di meno l', che guadagna appena lo 0,68%.Nel, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,56%.Performance infelice per, che chiude la giornata del 20 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,34% rispetto alla seduta precedente.Tra ledi Piazza Affari, piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,34%.