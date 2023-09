FS Italiane, Ferraris: "L'Alta Velocità guida la crescita in Europa"

(Teleborsa) - "Grazie all’alta velocità ferroviaria lain Italiacon un abbattimento delle distanze tra i territori e un calo dei prezzi del 40%”. E' quanto affermato dall'amministratore delegato del Gruppo FS,, intervenendo al dibattito "High-Speed Rail Crossing Borders", presso l'Europarlamento a Bruxelles.L'inizio dell'avventura nell’in Italia - ricorda FS News, portale informativo del GruppoonFS Italiane - ha preso il via nel 2009 con il completamento della dorsale Torino-Salerno e nei prossimi anni si estenderà, collegando alla rete altre città come Bari e Reggio Calabria."Idella linea Torino-Salerno in questi anniha spiegato Ferraris - passando da circa 15 milioni all'anno. Inoltre, sulla linea italiana più rilevante, tra Roma e Milano, il treno e l’aereo detengono ora quote di mercato rispettivamente del 70% e del 30%, invertendo le loro posizioni precedenti”.Il Gruppo FS ha poi portato il suo, considerato un mercato domestico. Lo dimostra l'esperienza di, che "dal dicembre 2021 è stata il primo operatore internazionale a lanciare i propri collegamenti alta velocità nel mercato francese tra Parigi e Milano via Lione", e di- partnership tra Trenitalia, Air Nostrum e Globalvia - che ha avviato con iryo i servizi con il Frecciarossa a novembre 2022 e si sta espandendo sui tre principali corridoi (Madrid-Barcellona, Madrid-Valencia/Alicante, Madrid-Malaga/Siviglia)“In entrambi i paesi stiamo registrando risultati molto positivi – ha sottolineato Ferraris - con ununamedi dei biglietti edei clienti".Il processo di, parallelamente allo sviluppo della rete TEN-T, con altre tratte, ad esempio fra Parigi e Barcellona, fra Parigi a Bruxelles-Amsterdam e, infine, verso Berlino. Trenitalia con Deutsche Bahn lancerà poi due connessioni da Roma e Milano per Monaco entro il 2026.