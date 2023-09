PNRR, 25 e 26 settembre prossime cabine di regia

(Teleborsa) - A seguito delle positive interlocuzioni con la Commissione europea condotte nelle ultime settimaneA tal fine - spiega la nota diffusa da Palazzo Chigi - il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, RaffaeleFitto, ha convocato per il prossimo 25 settembre la Cabina di Regia PNRR alla presenza del Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, che riunirà, oltre a tutti i Ministri, anche i rappresentanti di Regioni,Nel dettaglio, i punti all’esame della Cabina di Regia sono: aggiornamento in merito alla procedura di pagamento della terza rata; verifica degli obiettivi e dei traguardi connessi alla quarta rata; verifica del conseguimento degli obiettivi e dei traguardi connessi alla quinta rata.Gli argomenti trattati - chiude la nota - " costituiranno, peraltro, oggetto di condivisione con le organizzazioni rappresentative del partenariato economico e sociale nel corso di un’ulteriore seduta della Cabina di regia PNRR, convocata per il successivo 26 settembre 2023 e articolata in specifiche sessioni organizzate su base settoriale e dedicate, inoltre,