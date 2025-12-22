Pnrr, Palazzo Chigi: a fine 2025 ricevuti 153 miliardi, percentuale di spesa in crescita

(Teleborsa) - Si è svolta oggi in videoconferenza laconvocata e presieduta dalcon la partecipazione dei Ministri e dei Sottosegretari responsabili, oltre che dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per esaminare la settima Relazione sullo stato di attuazione del PNRR e per la verifica dell'avanzamento degli obiettivi connessi alla richiesta di pagamento della nona e penultima rata del Piano. La Cabina di regia, al termine di una puntuale verifica, ha adottato laper il successivo invio al Parlamento e ha preso atto del positivo stato di avanzamento dei 50 obiettivi della nona rata, di cui 16 milestone e 34 target, che coinvolgono sedici Amministrazioni titolari.Con il raggiungimento degli obiettivi previsti, alla fine dell'anno in corso – fa sapere Palazzo Chigi in una nota – l'Italia avrà ricevuto complessivamenteai quali, nei prossimi mesi del 2026, si aggiungeranno 12,8 miliardi di euro connessi al raggiungimento degli obiettivi della nona rata, la cui richiesta di pagamento sarà presentata entro la fine del 2025.Tra gliall'attenzione della Cabina di regia PNRR di oggi, il potenziamento delle linee ferroviarie ad alta velocità lungo le tratte Napoli-Bari e Palermo-Catania, la riduzione delle perdite idriche con la distrettualizzazione di 45mila reti, il rinnovo della flotta del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco con 3.800 nuovi veicoli, l'attuazione del programma GOL con il rafforzamento di 326 Centri per l'impiego, il supporto educativo a 44mila minori nel Mezzogiorno, la digitalizzazione di 7.750.000 fascicoli giudiziari, la formazione in competenze digitali di 8.300 volontari tramite le organizzazioni accreditate al Servizio Civile Universale e di 650mila dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo, il riconoscimento del credito di imposta e l'erogazione dei fondi per la competitività destinati a 4mila imprese turistiche complessive, la realizzazione di 100 parchi e giardini storici.Inè stato monitorato l'avanzamento degli obiettivi connessi all'implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico per l'85% dei medici di base, alla casa come primo luogo di cura attraverso la telemedicina per 300mila persone e all'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero per 280 strutture sanitarie.Di particolare rilevanza, tra le riforme inserite nella nona rata, l'adozione del rapporto finale del Piano di audit per la riduzione dei ritardi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, la creazione delloe, in campo politiche attive del lavoro, l'attuazione delper 3 milioni di beneficiari.Dalla Relazione sullo stato di attuazione del PNRR emerge anche chealla data del 30 novembre scorso ammontava a 101,3 miliardi di euro, a cui si aggiungeranno i pagamenti effettuati nel mese di dicembre e gli strumenti finanziari già trasferiti ai soggetti gestori.Nei prossimi giorni sarà trasmessa al Parlamento, per i conseguenti adempimenti, la settima Relazione sullo stato di attuazione del PNRR e saranno espletate tutte le attività propedeutiche alla trasmissione della richiesta di pagamento dellaalla Commissione europea.