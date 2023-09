Eventi e scadenze del 21 settembre 2023

Lunedì 18/09/2023

Martedì 19/09/2023

Mercoledì 20/09/2023

Giovedì 21/09/2023

(Teleborsa) -- La 78ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA) si svolge presso la sede dell'ONU a New York. Capi di Stato e di governo e altri rappresentanti nazionali di alto livello si incontreranno per presentare le loro priorità e confrontarsi sulle principali sfide globali- Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni Primavera/Estate 2024- Grand Hotel Dino, Baveno - 13° edizione del Banking Summit, organizzato da The Innovation Group, dal titolo "Crescita e Redditività in tempi incerti di inflazione e di crisi permanente". Focus su trasformazione e innovazione digitale dell'industria bancaria in Italia. Tra i partecipanti, i CEO di Illimity e Azimut, i COO di Banca Ifis, Gruppo Cassa Centrale e Fideuram, l'AD di Gruppo Banco di Desio e il Co-founder di The Innovation Group- Siracusa - Piazza Armerina - Catania - Il Presidente Mattarella incontra il Presidente della Repubblica Federale di Germania Frank-Walter Steinmeier in occasione della cerimonia del Premio dei Presidenti- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, invia un videomessaggio alla 7ª edizione delle Giornate dell'Energia e dell'Economia circolare di Trevi, a Perugia e all'evento "I primi venti anni dell'Istituto Italiano di Tecnologia" a Genova e riceve Octavian Armasu, Governatore della Banca Nazionale di Moldova- New York - Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, pronuncia un discorso al 2023 Atlantic Council Awards e tiene un uno speech inaugurale al Global Citizen NOW climate session- Barcellona -Riunione informale dei ministri dei Trasporti- La 63esima edizione del Salone Nautico si svolge nello spazio espositivo della Fiera di Genova. L'evento è dedicato al mondo della nautica. Piattaforma globale di confronto istituzionale, tecnico e di mercato per tutto il settore. Attesi il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri Salvini, Urso e Crosetto- Inizia la riunione di politica monetaria- Tema: Digitalizzazione e sostenibilità. Tra gli interventi, Luigi Federico Signorini (DG Banca d'Italia e Presidente IVASS) e Luigi Lovaglio (AD e DG Banca Monte dei Paschi di Siena)- Titoli di debito; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Indicatori di solidità finanziaria- La 23ª edizione del MidCap Event di Parigi, dedicato dedicato alle piccole e medie imprese, offrirà a oltre 140 top manager l'opportunità di interagire con un gruppo selezionato di oltre 200 investitori istituzionali internazionali provenienti da vari Paesi08:00 -- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna09:30 -- Milano - Durante l'evento di Agici verrà presentato il rapporto dell'Osservatorio OSWI (Observatory for a Sustainable Water Industry) di Agici, sul tema delle politiche di investimento delle utility idriche e della loro capacità di realizzare i progetti, a fronte dell'attuazione del PNRR. Interverrà, tra gli altri il ministro Gilberto Pichetto Fratin10:00 -- La conferenza stampa del Forum Italiano dell'Export di presentazione della 5a edizione degli Stati Generali dell'Export, si svolge presso la Camera dei Deputati. Interverranno Maria Ilaria Cavo, Carlo Bo, Lorenzo Zurino, Etore Prandini, Andrea Beneton, Eduardo Umberto Teodorani Fabbri e il ministro Lollobrigida (in attesa di conferma)13:00 -- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali13:15 -- La Commissione Giustizia della Camera, nell'ambito dell’esame delle proposte di legge recanti “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”, svolge l'audizione di Alessandro Giuliano, direttore della Direzione centrale anticrimine del dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno16:00 -- Il convegno si svolge presso la Sala della Regina di Montecitorio. Intervengono il Vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone e il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara- Comunicazione BTP Short - BTP€i- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo: CdG esame del progetto di bilancio separato e consolidato al 30 Giugno 2023- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale