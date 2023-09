Lavoro, INPS: in primi sei mesi saldo positivo un milione contratti

(Teleborsa) -dai, in leggera flessione rispetto allo stesso periodo del, ma comunque superiori aldelLe cessazioni sono state 3.286.000,rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-3%). Il saldo nei primi sei mesi è dunque positivo (+1.001.308 contratti). Lo rileva l'osservatorio dell'sul precariato.(-9%), a tempo indeterminato (-6%) e in apprendistato (-4%). Tutti gli altri contratti registrano una leggera crescita: lavoro intermittente +3%, stagionali +2% e tempo determinato +1%. Si registra altresì unaper tutte le classi di dimensione aziendale: fino a 15 dipendenti -1%, da 16 a 99 dipendenti -0,3%,Per quanto riguarda le tipologie orarie l'incidenza del part time è rimasta stabile sia per l'insieme delle assunzioni a termine (37%) che per quelle. Lenel corso del primo semestre del 2023 sono risultate 400.000, in lieve aumento rispetto allo stesso periodo del 2022 (+5%), ma comunque inferiori al livello straordinario del primo semestre 2019 (quando erano risultate 420.000). Contemporaneamente le conferme di rapporti di apprendistato giunti alla conclusione del periodo formativo risultano in flessione rispetto al corrispondente semestre 2022 (-19%).Al calo del 3% delle cessazioni nei primi sei mesi dell'anno, spiega l'InpsIn controtendenza invece risultano i contratti a tempo determinato (+1%), i contratti stagionali (+3%) e quelli di lavoro intermittente (+4%). Le attivazioni di rapporto di lavoro incentivati, considerando sia le assunzioni che le variazioni contrattuali, presentano complessivamente una variazione pari al -7% rispetto al semestre dell'anno precedente. In particolare gli esoneri contributivi totali per i giovani e le donne hanno registrato un'importante flessione rispetto allo stesso periodo del 2022.L'agevolazionesegna ancora una crescita (+5%) confermandosi come l'agevolazione diNei primi sei mesi dell'anno c'è stata unadei licenziamenti di natura economica (-18%) rispetto al primo semestre dello scorso anno. Calano anche i licenziamenti disciplinari (-12%) e le dimissioni (-3%). Sono invece in leggero aumento le cessazioni per risoluzione consensuale.Il report segnala anche che nel primo semestre del 2023 è "praticamente completato" il processo di ritorno della cassa integrazione guadagni a "consistenze fisiologiche", dopo il massimo e straordinario sviluppo registrato ad aprile 2020 con 5,6 milioni di dipendenti interessati. A maggio 2021 i lavoratori in Cig risultavano scesi a poco meno di 1,5 milioni con una media mensile pro capite di 69 ore. Nel corso del 2022, dopo le oscillazioni invernali e la riduzione nella primavera e l'estate, si registra un lieve aumento negli ultimi mesi dell'anno. A giugno 2023 i cassintegrati risultano 255.000, con una media di 39 ore pro capite