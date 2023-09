Valtecne, forte crescita ricavi e redditività nel 1° semestre

Valtecne

(Teleborsa) -chiude il primo semestre con unrispetto agli 1,6 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente.di vendita sisono attestati a 17 milioni ( 13,6 milioni nel primo semestre 2022) evidenziano unLa crescita è da attribuire prevalentemente alla business line Medicale, i cui ricavi sono aumentati del 48,2% rispetto al primo semestre 2022, mentre i ricavi della business line Industriale risultano in linea con lo stesso periodo del precedente esercizio (+1,4%)., pari a 4 milioni, ha registrato un significativorispetto ai 2,8 milioni del primo semestre 2022, mentre ’EBITDA Adjusted pari a 4,6 milioni registra un incremento del 47,3%.è pari a 3,3 milioni con unè pari a -0,4 milioni (attivo di cassa) rispetto ai 5 milioni al 31 dicembre 2022. Gran parte di questo miglioramento così rilevante è attribuibile alle risorse raccolte in aumento di capitale in occasione dell’IPO sul mercato Euronext Growth Milan.