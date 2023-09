Activision, Authority britannica valuta positivamente nuova proposta Microsoft

Activision Blizzard

(Teleborsa) - P, grazie al parere positivo dell'autorità antitrust britannica, la Competition & Markets Authority. L''operazione, del valore di 69 miliardi di dollari,, preoccupata dall'ipotesi di creazione di una posizione dominante nel mercato del cloud gaming.In seguito,aveva presentato una, che prevede ladei diritti di tutti i giochi esistenti, incluso i titoli più famosi come "Call of Duty", "Overwatch" e "World of Warcraft", e su tutti i nuovi giochi che saranno sviluppati nei prossimi 15 anni. "Laconsoliderà Ubisoft come fornitore chiave di contenuti per i servizi di cloud gaming - afferma l'autorità britannica _ replicando il ruolo che Activision avrebbe svolto nel mercato come attore indipendente".Una proposta chee che - spiega la CMA -L'autorità sta ora discutendo dei rimedi proposti prima di prendere una decisione definitiva."Si tratta di un, che mantiene la distribuzione cloud di questi importanti giochi nelle mani di un forte fornitore indipendente, Ubisoft, piuttosto che sotto il controllo di Microsoft", spiega, responsabile delle valutazioni sulle operazioni di fusione.La CMA ritiene cheche risolvono sostanzialmente le preoccupazioni esposte in relazione alla transazione originale all’inizio di quest’anno. La CMA ha ora aperto una consultazione, fino al 6 ottobre, sui rimedi proposti da Microsoft.