Lotta ai tumori: a Napoli torna la “Carovana della Prevenzione” Komen promossa da Autostrade per l’Italia

(Teleborsa) - Si è svolta oggi a, al distaccamento universitario di, la prima tappa della “” di Komen Italia, promossa anche quest’anno da. Il, avviato nel 2017 da, in collaborazione con Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, in 3 città italiane grazie al sostegno di Aspi, da anni impegnata nella lotta ai tumori del seno: Napoli, Roma e Genova.All’evento hanno partecipato, tra gli altri, l’Assessore alla Sanità, il Presidente della 6° Municipalità di Napoli,, che ha concesso il patrocinio morale all’iniziativa, l’Amministratore di Tangenziale di Napoli,, il Direttore Human Capital Organization and HSE di Autostrade per l’Italia,, e il Professore di tecnica delle costruzioni dell’Università Federico II,Gian Luca Orefice,anddi Autostrade per l’Italia, commenta così l’iniziativa: "Anche nel 2023 prosegue l'impegno di Autostrade per l’Italia per consolidare le buone pratiche sociali, in costruzione già da qualche anno per generare e distribuire valore nelleche attraversiamo. La prossimità delai territori ci impone un’attenzione costante ai problemi sociali. Dobbiamo continuare a coltivare le connessioni e le reti a livello umano, dando consistenza ai diritti di cittadinanza. E lo stiamo facendo: con le risorse economiche che destiniamo alle, affinché la salute e la sicurezza siano priorità accessibili a tutti; investendo nella formazione e nella scuola, per riequilibrare i punti di partenza e accrescere i livelli di occupabilità.si conferma così un’infrastruttura sociale al fianco delle istituzioni, del terzo settore, sempre incline all’integrazione con le altre imprese, per fare tutti la nostra parte!»., Amministratore delegato di Tangenziale di Napoli: "Tra le iniziative che il gruppo dedica ai propri clienti su tutto il territorio attraversato da ASPI, anche quest’anno la Carovana della Prevenzione fa tappa a Napoli. Questa lodevole iniziativa di benessere comunitario è un’opportunità che il nostro gruppo, sempre attento alle problematiche sociali, offre alle donne affinché possano prevenire un male che purtroppo miete tante vittime ogni anno e sta riscuotendo sempre più adesioni".Nel corso della giornata oltre 100 gli screening, traper donne over40 ed ecografie per donne under40. La “Carovana della Prevenzione” è il programma nazionale itinerante di Komen Italia per la promozione della salute femminile, che offre a un pubblico sempre più ampio attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere.In particolare, la “” si rivolge alle donne che, vivendo in condizioni di, dedicano meno attenzione alla propria salute e vuole compensare questo gap con un’offerta gratuita e trasversale di screening. Komen ha già offerto gratuitamente oltre 50.000 prestazioni mediche gratuite in 17 regioni italiane, con più di 700 giornate di prevenzione, rivolte prevalentemente a territori e comunità in difficoltà. Sono 6 le Unità Mobili allestite con dotazioni tecnologiche di ultima generazione, per offrire consulenze specialistiche e percorsi personalizzati utili all’adozione di stili di vita più corretti."Anche quest’anno - afferma, Responsabile Welfare Diversity & Inclusion Management - torniamo nella città di Napoli con un’iniziativa di prevenzione oncologica per contrastare una delle neoplasie più diffuse nell’universo femminile. Vogliamo offrire pari possibilità di accesso alla cura del sé, alle donne di un territorio, quello napoletano, con il quale abbiamo uno stretto rapporto di mutualità. Siamo consapevoli dell’importanza di fare rete".Con oltre 56.000 nuovi casi l’anno solo in Italia, irappresentano infatti le neoplasie più frequenti per le donne: 1 donna su 9 sviluppa un tumore del seno nel corso della propria vita; l’è in continuo aumento e, sebbene si tratti di tumori altamente curabili, in particolare quando identificati in fase iniziale, più di 1.000 donne ogni mese nel nostro Paese perdono la vita per questa malattia.Autostrade per l’Italia sostiene da anni la lotta ai tumori del seno e di tutte le principali, garantendo oltre 300 screening gratuiti alle donne, coinvolte da queste campagne di prevenzione offerte nelle varie: un’iniziativa importante per contrastare una delle neoplasie più diffuse e ancora oggi principale causa di morte femminile. Le opportunità di prevenzione sono proposte prioritariamente a donne che vivono condizioni di disagio sociale o economico, o che appartengono a categorie di rischio aumentato per i tumori del seno.