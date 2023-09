Amazon investe 4 miliardi nella startup di intelligenza artificiale Anthropic

Amazon

(Teleborsa) -, colosso statunitense dell'e-commerce, ha annunciato una, startup statunitense di intelligenza artificiale (AI), per riunire le rispettive tecnologie e competenze nel campo dell', con l'obiettivo di accelerare lo sviluppo dei futuri modelli di base di Anthropic e renderli ampiamente accessibili ai clienti Amazon Web Services (AWS).Nell'ambito della collaborazione ampliata, Anthropic utilizzerà i chip AWS Trainium e Inferentia per costruire, addestrare e distribuire i suoi futuri modelli di base, beneficiando del prezzo, delle prestazioni, della scalabilità e della sicurezza di AWS. AWS diventerà il principale fornitore di servizi cloud di Anthropic per carichi di lavoro mission-critical, tra cui la ricerca sulla sicurezza e lo sviluppo futuro di modelli fondamentali.Amazon investiràin Anthropic e avrà unanella società."Abbiamo un enorme rispetto per il team e i modelli fondativi di Anthropic e crediamo di poter contribuire a migliorare l'esperienza di molti clienti, a breve e lungo termine, attraverso una collaborazione più profonda - ha affermato- I clienti sono piuttosto entusiasti di Amazon Bedrock, il nuovo servizio di AWS che consente alle aziende di utilizzare vari modelli di base su cui costruire applicazioni di intelligenza artificiale generativa, così come AWS Trainium, il chip di formazione AI di AWS, e la nostra collaborazione con Anthropic dovrebbe aiutare i clienti a ottenere ancora più valore da queste due capacità".