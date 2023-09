Quota 103, come cambia lo stipendio per chi rinuncia?

(Teleborsa) -per i lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato (che abbiano raggiunto, o che raggiungano entro il 31 dicembre 2023, i requisiti di 62 anni di età e 41 anni di contributi) che potrebbero lasciare il lavoro con Quota 103 e che, invece, non lo faranno.Potranno infatti chiedere ala loro carico: si tratta del 9,19 per cento della retribuzione. Nelle scorse ore è arrivata la circolare INPS che di fatto sblocca il cosiddetto Bonus Maroni, introdotto con la legge di Bilancio 2023 con l’obiettivo di convincere più lavoratori possibili a non ricorrere allo scivolo pensionistico previsto da Quota 103.In pratica, ccontributivo per ottenere in cambio l’importo sotto forma di incremento in busta paga – come detto – pari al 9,19% del proprio stipendio, ovvero la quota di contributi a carico dei lavoratori.poteva essere richiesto dal 1° aprile 2023, i lavoratori che hanno presentato la domanda di rinuncia dell’accredito contributivo entro il 31 luglio scorso, avendo perfezionato i requisiti di accesso alla pensione entro tale data, hanno facoltà di chiedere che la rinuncia produca effetto a decorrere dalla prima decorrenza utile di quota 103.gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive, alla gestione separata Inps, mentre per i pubblici dipendenti la rinuncia produceva effetti dal 1° agosto 2023. Per tutte le altre opzioni, la rinuncia produce effetto dal primo giorno del mese successivo.Ovviamente,si percepirà un assegno lievemente più basso di quanto si dovrebbe ricevere per aver lavorato più a lungo a causa del mancato versamento, appunto, di questi contributi. Va anche ricordato che il Bonus Maroni si può ottenere presentando domanda all’Inps, che deve dare semaforo verde entro 30 giorni.