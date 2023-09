Anche Tesla finisce nel mirino dell’UE

Tesla Motors

azienda attiva nel settore automotive

S&P 100

(Teleborsa) - Andamento piatto per, che mostra una variazione percentuale pari a +0,14%.Anche la casa di Elon Musk è finita sotto indagine da parte dell’Unione Europea, per possibili sovvenzioni da parte del governo cinese. Bruxelles aveva annunciato un’indagine sugli incentivi offerti dalla Cina ai produttori locali che rischiano di falsare la concorrenza con le costruttrici europee.L’obiettivo dell’indagine dell’UE è determinare se, e in che misura, la Cina abbia sovvenzionato Tesla e produttori nazionali come BYD, SAIC e Nio.La tendenza ad una settimana dell'è più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 242,8 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 250,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 238,3.