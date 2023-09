Take Off, TP ICAP Midcap taglia target price e conferma Buy

Take Off

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato a(da 4,5 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, confermando il". La revisione della raccomandazione arriva dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre 2023 : i dati riflettono un contesto di mercato fortemente sfavorevole, dove l'inflazione e il calo dei consumi costituiscono i principali fattori.Gli analisti, e si aspettano una seconda parte dell'anno che rispecchierà la prima. Confermano la stima di ricavi per il 2023 a 33 milioni di euro e ritengono che la pressione sui margini rimarrà forte anche nel secondo semestre, per questo vedono un EBITDA margin a fine anno attorno al 16% (rispetto al 18% stimato)."Nel breve termine il gruppo dovrebbe(soprattutto nei centri commerciali) con l'obiettivo di riposizionarsi in aree migliori e preservare i margini - si legge nella ricerca - Pertanto, prevediamo una seconda metà dell'anno ancora impegnativa e speriamo che il contesto macroeconomico consenta almeno una debole ripresa a partire dal 2024".