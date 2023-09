Ferrari corre in Borsa in vista dei conti del terzo trimestre

Ferrari

Equita

Ferrari

(Teleborsa) -per, con gli investitori che si stanno posizionando in vista dell'uscita dei. Gli analisti disi aspettano che i risultati della casa automobilistica di Maranello evidenzino ulteriore crescita su base annua sia del fatturato trainato da volumi che dell'EBITDA, anche se il margine sarà in calo sequenziale, in linea con quanto anticipato nella conference call dei risultati del 2Q e coerentemente con la guidance FY23, a causa di un mix meno favorevole, maggiori costi di R&D/F1 e gli effetti dell'inflazione."Restiamola guidance in quanto non percepiamo rischi specifici né sul rifornimento di componentistica, né sull'inflazione (già incorporata nelle stime), né sul ramp-up di un modello totalmente nuovo come la Purosangue", si legge in una nota.Si muove al rialzo, che si attesta a 275,3 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 277,7 e successiva a 283,3. Supporto a 272,1.